10 şehirde aranan dolandırıcı Edirne'de yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, yolculardan Muzaffer Sefa Y.'nin 10 ayrı ilden 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

Muzaffer Safa Y.'nin, 'oltalama' adı verilen yöntemle, banka, GSM ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

170 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞ

Muzaffer Sefa Y.'nin, aynı yöntemle 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016'da tutuklandığı saptandı. Ayrıca şüphelinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da da arandığı ortaya çıktı.

ÇİN’DE EN İYİ YAZILIMCI ÖDÜLÜ

Muzaffer Safa Y.'nin Hong Kong’taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015’te Çin’de en iyi yazılımcı ödülünü aldığı ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer Sefa Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye geldiği öne sürüldü.



