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10 ülkeye klimalı tabut satan Zonguldaklı

Girişimci Recep Taşkıran, yaptığı klimalı tabutlarla, ihracat yaparak milli gelire katkı sağlıyor.

12.07.2017 - 17:46
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Klimalı tabut yapma fikriyle 11 yıl önce atölye kuran üç çocuk babası 39 yaşındaki Recep Taşkıran, kendi çabasıyla klimalı tabutlar ve morg kabinleri üretmeye başladı.

O dönem 80 metrekarede 3 kişiyle üretim yapan ve kısa sürede cami, belediye ve hastanelerden yoğun talep alan girişimci, internet sitesi kurarak yurt dışına da ihracat yapmaya başladı.

10 ülkeye klimalı tabut satan Zonguldaklı

700 MORG KABİNİ İHRAÇ EDİYOR

Şimdilerde 16 kişiye istihdam sağlayan Taşkıran, mevcut ülkelerin yanı sıra Arabistan, Libya, Suriye, Tunus, Macaristan ve Katar'a yılda 3 bin 600 klimalı tabut ve yaklaşık 700 morg kabini ihraç ediyor.

Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esas mesleğinin beyaz eşya tamirciliği olduğunu, morg ve klimalı tabut işine tesadüfen başladığını söyledi.

10 ülkeye klimalı tabut satan Zonguldaklı

"YOKLUKTAN GELDİM"

Taşkıran, çok zor dönemlerden geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Ben yokluktan geldim. Kendi sigortalarımızı ödeyemiyorduk. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Yanında çalışana değer verdikçe onlar da sana değer verir. Burası hepimizin ekmek teknesi. Cenabıhak dürüst çalıştıktan sonra illa karşılığını veriyor. Fabrika önce Allah'ın sonra hepimizin. Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluyum. 700 metrekare daha arsa aldım. Orayı da fabrikaya birleştirip insanlarımızı daha fazla iş sahibi yapmayı amaçlıyorum."

10 ülkeye klimalı tabut satan Zonguldaklı

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