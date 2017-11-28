taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.512
USD
3,9214
EURO
4,6653
ALTIN
163,37
PETR
63,3600

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

Muğla'nın Milas ilçesinde şakalaştığı arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan jandarma er Ömer Özavcı'nın cenaze töreni yapıldı.

DHA | 28.11.2017 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Gündem

Dün, Milas Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'nda vatani görevini yapan jandarma er Ömer Özavcı, iddiaya göre şakalaştığı arkadaşı İ.A.'nın silahının ateş alması sonucu yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

Şehidin cenazesi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan baba evine getirildi. Dilovası Orhangazi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kazakistan'da inşaatta çalıştığı sırada haberi alan babası Mustafa Özavcı, annesi Hatun Özavcı, ağabeyi Ali Özavcı ve 10 yaşındaki kardeşi Bilal Özavcı, askeri erkan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

ŞEHİT KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze namazında şehidin kardeşi Bilal Özavcı, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşlarını tutamadı. Göğsündeki ağabeyinin fotoğrafını tutan Bilal, gözyaşlarını sildi. Şehidin cenazesi Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verildi.

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

10 yaşındaki Bilal, şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu dekontla mı gidecek
Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu sayesinde genel başkan olan Kılıçdaroğlu, bir banka dekontuyla koltuğa veda mı edecek?
Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yalan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunmasını istedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı
Cumhurbaşkanı'nın yurt dışında hesapları olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, kendisine servis edilen belgeleri gösterdi. AK Parti, sahte dedi.
OECD Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yükseltti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e yükseltti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

1186
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

240
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

175
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

54
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

171
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

249
Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM