Şüphe üzerine polis ekipleri, 2 kadın ve bir çocuğu teknik takibe aldı. Metroyla Fatih Haseki Sultan Mahallesi'ndeki Millet Caddesi'nde bir markete giren 2 kadın ve yanlarında bulunan çocuğun, markette alışveriş yapan kadınları izlediklerini tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Şahısların marketten çıktığını gören polis ekipleri, markette alışveriş yapan 42 yaşındaki Fatma Y.'nin bebek arabasının altına koyduğu çantanın kaybolduğunu tespit etti. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kadın yakalandı VİDEO

85 KEZ POLİS KAYDI BULUNUYOR

Şüphelilerden Kutlay F. ile Nazan B. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken, 10 yaşında olduğu öğrenilen B.T. ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

Yapılan incelemelerde yankesicilik, hırsızlık, sahte kimlik beyan etmek, resmi belgede sahtecilik, sahte para kullanmak, uyuşturucu satmak gibi suçlardan Kutlay F.'nin daha önceden 85 kez, Nazan B.'nin ise 42 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.





"OYUN SANIYORDU"

Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından, şüpheli iki kadının hırzılık olaylarında kullandıkları 10 yaşındaki B.T. ailesine teslim edilirken, şüpheliler Kutlay F. ve Nazan B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan 2 şüphelinin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları, yakalanmaları durumunda "Çocuk işte kendi kendine yapmış. Herhalde oyun sanıyordu, özür dileriz" diyerek çaldıklarını iade ettikleri öğrenildi.