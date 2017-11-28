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10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

Şeker komasına girerek 7 gündür yoğun bakımda tutulan İdil Duru, yaşam mücadelesini kazanamadı.

DHA | 28.11.2017 - 20:37..
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Çanakkale'de Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür, geçen 20 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı.

ŞEKER KOMASINA GİRDİ, KALBİ DURDU

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdil Duru, önce Gelibolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen İdil Duru Gür, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi'ne sevk edildi.

10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil Duru, bu sabah yaşamını yitirdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İdil Duru Gür'ün ölümü, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
İdil Duru'nun yakınları tarafından alınan cenazesi bugün ikindide Gelibolu'ya getirilip, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

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