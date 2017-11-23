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10 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne için karar verildi

Sakarya'da, kendisini ve sevgilisini yatakta gören 10 yaşındaki oğlunu öldüren kadın tutuklandı.

23.11.2017 - 20:51
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Sakarya Karasu'da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlu Necmi Talha K.'yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söylemişti.

ANNE TUTUKLANDI, KOMŞU SERBEST

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı, komşusu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne için karar verildi

NE OLMUŞTU

Anne, polise, "Oğlum öldü, evde şu an." dedi. Zeynep K.'nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi.

10 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne için karar verildi

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTEYKEN, OĞLU YATAKTA YAKALADI

Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.'yi de gözaltına alındı.

Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha'yı öldürdüklerini söyledi.

10 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne için karar verildi

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