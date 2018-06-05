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10 yaşındaki Sude resim yarışmasında birinci oldu

Bulgaristan'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Dünya Çocuk Resim Yarışması'nda Trabzonlu ilkokul öğrencisi Sude Kaymaz, birincilik ödülüne layık görüldü.

DHA | 05.06.2018 - 14:22..
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Sude Kaymaz, küçük yaşlarda merak saldığı resim sanatı için eğitim almaya başladı. Kendini geliştiren Sude, Bulgaristan'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'na çizdiği eseri ile katıldı.

35 ÜLKEDEN ESER GÖNDERİLDİ

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Avustralya, Azerbaycan, Arjantin, Almanya, Yunanistan, Mısır, Romanya, Rusya, Tayvan'ın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden toplam 4 bin 876 eser gönderildi.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Kurduğu kurbağa orkestrası hayalini tuvale yansıtan Sude, değerlendirme sonucunda dünya birinciliğini elde etti. Sude Kaymaz, Bulgaristan'da önceki gün düzenlenen törenle ödül ve belgesini aldı.

10 yaşındaki Sude resim yarışmasında birinci oldu


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