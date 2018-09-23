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10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 10 yıldır böcek topluyor.

İHA | 23.09.2018 - 09:31..
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Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda kurulan müzede Türkiye’nin her yerinden toplanan binlerce tür böcek yer alıyor.

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

KORUMALI RAFLARDA BEKLETİLİYOR

Toplanan böcekler önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra daha sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor.

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. Sürekli yeni tür böceklerin eklendiği Böcek Müzesinin daha da geliştirilerek halkın ziyaretine açılması planlanıyor.

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DE KENDİ MEMLEKETLERİNDEN TOPLADIKLARI BÖCEKLERİ BURAYA GETİRİYORUZ"

Müze hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İslam Saruhan, "Bizim araştırmalarımız sırasında ve öğrencilerimizin de kendi memleketlerinden topladığı böcekleri buraya getiriyoruz. Türkiye’nin her yerinden bu böcekleri topluyoruz. Müzemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Buraya gelen böcekleri gruplar halinde ayırıp etiketledikten sonra Böcek Müzesine yerleştiriyoruz. Müzemizde yaklaşık 100 bin civarında böcek bulunmakta. Hem öğrencilerimiz için hem bölge için Türkiye’nin değişik yerlerinden getirilerek oluşturulan müzeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Müzemizi daha da geliştirip halkın ziyaretine açmayı hedefliyoruz" dedi.

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar

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