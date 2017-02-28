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10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan soruşturma kapsamında 10 yıldır aranan PKK'lı terörist Abdullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

28.02.2017 - 10:26
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Terör örgütü PKK’ya adam ve finansal destek sağladıkları için 2007 yılından hakkında yakalanma kararı bulunan ve 2007 yılından beri aranan Abdullah Ç.'nin, Mektep Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelip gittiği öğrenildi.

KAHVEHANEDE GÖZALTINA ALINDI

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan operasyonla Abdullah Ç. gittiği kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Abdullah Ç., yakalama kararına istinaden tutuklanarak Ödemiş Kapalı Cezaevine gönderildi.

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