10 yıldır biriktirdiği bozuk paraları gömerek saklıyor

Kantin işletmeciliği yapan 38 yaşındaki Mehmut Ufuk Ayas, ev almak için başladığı bu para biriktirme işini daha sonra hobi haline çevirdi. Trabzon’un plaka kodu olan “61”e vurgu yaparak hedefinin 61 bin TL biriktirmek olduğunu söyleyen Ayas, 1’er liradan şu ana kadar 45 bin TL biriktirmeyi başardı.

HIRSIZLIĞA KARŞI ÇÖZÜMÜ PARAYI KÜPE KOYARAK GÖMMEKTE BULDU

Ayas, hırsızlığa karşı önlem için topladığı paraları bir küpe koyarak kendisinin ve bir arkadaşının bildiği bir fındık bahçesinde toprağa gömdü.

Ayas, “Daha güvenli olduğu için 45 bin TL’yi küpe koyarak toprağa gömdüm. 15 bin TL daha kaldı onu toplamam da ne kadar sürer bilmiyorum.” dedi.

Trabzon’da her yerin fındık bahçesi olduğunu kaydeden Ayas, “Trabzon’da her yer fındıklık olduğu için burayı tercih ettim. Hırsızların burayı bulması zor çünkü Trabzon’da her yer fındıklık. Burayı bilmedikten sonra bulunacağını zannetmiyorum.” şeklinde konuştu.

HEDEF 61 BİN TL

61 bin TL’yi topladığı zaman ne yapacağına karar vermediğini vurgulayan Ayas, “Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Onunla ilgili birşeyler yapmayı düşünüyorum. Ama şu anlık bir karar vermedim. 61 bin hedefim olsun o zaman karar vereceğim. Günlük cebimde ne kadar madeni 1 lira varsa onları akşam üstü eve giderek kumbaraya koyuyorum. Bugüne kadar böyle yaparak bu kadar para biriktirdim. 10 yıldır kesintisiz para biriktiriyorum. İlk para biriktirmeye tesadüfen başladım. Sonra bu insanların da ilgisini çekince bu hobi haline dönüştü. Eşimin de çok hoşuna gitti.” diye konuştu.

"SADECE KENDİM BİRİKTİRİYORUM"

Zaman zaman eşinin de kendisine yardım ettiğini vurgulayan Ayas, “Onlar da benim gibi şu kadar 1 liramız var diyerek yardım ediyorlar. Sosyal medyada bunlar yayınlandığı için herkes biliyor. 1 lira getirenler oluyor ama ben onları almıyorum. Çünkü bunun bir amacı var. Para toplamak için bunu yapmıyorum. Para toplamak amaçlı olsa bunu çok kısa zamanda yaparsın. Ben sadece kendim biriktiriyorum. Bugüne kadar maddi açıdan ihtiyaçlı olduğum zamanlar çok oldu. Çok zor duruma düşmeme rağmen biriktirdiğim paralardan hiç harcamadım."





"KUMBARAYI SADECE TRABZONSPOR İÇİN KULLANDIM"

"Ancak ben aşırı Trabzonsporlu olduğum için birkaç arkadaşımız şike anıtı yapıyorlar. Ben de buna katkı amaçlı 61 tane 1 lirayı bu paradan alıp verdim. Bir de Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne yardım amaçlı bir miktar ayırdım. Onlara da bu paradan biraz vereceğim. Bunların haricinde paraya hiç dokunmadım. Sadece Trabzonspor için bu parayı harcadım.” ifadelerini kullandı.