100 farklı suçtan aranan şüpheliler yakayı ele verdi

Bolu'da, geçen hafta Bahçelievler Mahallesi ve Borazanlar Mahallesi'ndeki 3 farklı eve çelik kapıların göbeklerini kırarak giren 2 hırsız, evlerden çok sayıda kıymetli saat, dizüstü bilgisayar ve 6 bin lira para çaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Kamera kayıtlarından evlere giren hırsızların Mesul K. ve Kemal Ö. olduğu tespit edildi.

Mesul K. ve Kemal Ö.'nün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Elazığ, Antalya, Düzce'de hırsızlık, silahlı soygun, gasp ve silahlı yağma gibi 100 farklı suçtan dosyaları olduğu belirlendi.

2013 yılından beri cezaevi firarisi oldukları öğrenilen şüphelilerden Kemal Ö.'nün 2017 yılında da İstanbul'da cinayetten de arandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı genişleten Bolu Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin araçlarının Kırşehir'in Akpınar ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonla Mesul K. ve Kemal Ö. yakalanırken, yanlarında bulunan Mesul K.'nin sevgilisi Ebru A. da suça karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, Kemal Ö. ve Mesul K.'nın üzerinden sahte kimlikler çıkarken, çelik kapıları kırmaya yarayan aparat, keski, tornavida ve çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

"BENİM TEK SUÇUM MESUL'U SEVMEK"

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Ebru A., "Ben hiçbir suça karışmadım. Onların bu tür olaylara karıştığından haberim yoktu. Benim tek suçum Mesul'u sevmek." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.