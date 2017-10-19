100 Kitap 100 Yazar 100 Söyleşi kitabı

okuryazar. tv platformu, edebiyatın ve kültürün tüm alanlarında üretilmiş kitapları, yazarlarıyla yapılan söyleşilerde, yazılan kitapların nasıl ortaya çıktığını, yazarın neler hissettiğini, okur tepkileri ve daha birçok güzel sohbetlerin yer aldığı 100 Kitap,100 Yazar, 100 Söyleşi 'de önde gelen edebiyatçıların kitapları ve mülakatları yer alıyor.

Şule Gürbüzden, Mahir Ünal Eriş’e, Ahmet Büke’den, Figen Şakacı’ya, Behçet Çelik’ten Yekta Kopan’a, Sibel Oral’dan, Hüseyin Kıran’a ,Yavuz Ekinci'den, Gönül Kıvılcım gibi isimlerin kitaplarını ve söyleşilerini okuyabileceksiniz. Hem kitaplar hakkında bilgi sahibi olacaksınız hem de keyifli söyleşilerin tadını çıkaracağınız bu seçki, her kitaplıkta bulunması gerekenlerden.

Bütün yazarların kitaplarından ve mülakatlarından bahsetmem zor olduğundan; siz kitapseverler için bir seçki sunuyorum.

MAHİR ÜNAL ERİŞ – BANGIR BANGIR FERDİ ÇALIYOR EVDE

“Size göre insanlarına kederi sevdiren neydi?

"Galiba yoksulluğun şikâyet edilmeyecek kadar içselleştirilmiş olmasıydı. 80 öncesi dönemi yaşamış insanların, darbeden kısacık bir süre sonra bile geçmişi “anarşi vardı yol ortasında kardeş kardeşi vuruyordu” diye anarak kendini sıyırdığını biliyoruz. Oysa aynı insanların 12 Eylül darbesi gelip de insanları ve kitapları evlerden toplamasına kadar, tam olarak ne olduğunu anlayamasalar da bir umutları vardı".





AHMET BÜKE – CAZİBE İSTASYONU

“Edebiyat, insanın ve doğanın acıyan, sızlayan yerindedir.”

Yazar Ahmet Büke, Cazibe İstasyon’u kitabını anlatırken edebiyatın da ne olduğunu okurlara fısıldıyor.

Kitabından işçi ölümlerini merkeze alan Büke; "Edebiyat pamukta yetiştirilen fasulye tanesi olur sanki. İnsanın canı, acıyan yerindedir. Edebiyat da insanın ve doğanın acıyan, sızlayan yerindedir.”





ŞULE ÖNCÜ – ZAAF

“Kadının ezilmişliğine değil, erkeğin ezme yorgunluğuna odaklandım.”

Gazetecilik, senaryo yazarlığı, psikoloji eğitimi, aile çift terapist uzmanlığı gibi çeşitli birikimleriyle kalem oynatan Şule Öncü’nün Zaaf kitabı da bu seçki içinde.

Psikoloji ve sinema bilginiz öykülerinizde kendisi gösteriyor. Bu etkiye açık olmaktan memnun musunuz? sorusuna şu cevabı veriyor yazar;

“İkisi de yazıyı besleyen, edebiyattan ayrı düşünemeyeceğimiz unsurlar. Disiplinler arası çalışmayı seviyorum. Farklı türleri bir araya getirmek hem insanı hem de sanatı zenginleştiriyor.”





SİBEL ORAL – ZAYİ

Radikal Kitap’tan tanıdığımız Sibel Oral’ın Zayi kitabı yayımlandığında okurlar tarafından beğeni kazanmıştı. Yaşadığı toplumu iyi gözlemleyen Oral; bu kitabından da keskin gözlemlerini görüyoruz. Oral, yazıyla olan tanışmasını da anlatmış.

Yazıyla tanışma döneminizden bahseder misiniz?

“Belli bir dönemden söz edemem ya da tetikleyici bir olaydan. On iki-on üç yaşındayken aynı evde yaşadığım babama her gün mektuplar yazdığımı hatırlıyorum. Günlük de yazardım elbette. Resim yapıyordum ve yaptığım resimlere küçük hikâyeler yazardım. Kendimi bildim bileli gazeteci olmak istiyordum aslında, sanırım böyle başlamış olabilir yazıyla olan ilişkim.”





AYŞE KULİN – GİZLİ ANLARIN YOLCUSU

Edebiyatımızın güçlü kadın yazarlarından Ayşe Kulin’nin Gizli Anların Yolcusu romanı çok sattı, konuşuldu. Raflarda yerini daha önce alan romanın çok konuşulmasının sebebi ise; eşcinsel temasının ağır bir şekilde işlenmesiydi. Övgü ve yergiyi aynı anda üzerine çeken romanın önemi de buradan kaynaklanıyor.

FİLİZ ALİ – MÜZİKLİ GEZİLER

Karanlık bir cinayet sonucunda hayatını kaybeden Türk Edebiyatına Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan romanlarının yazarı Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’den Müzikli Geziler kitabı var sırada.

Kitap, 1982-2010 yılları arasında yazdığı yazılardan bir derleme. Bu müzik yazıları, bir gezi kitabı kurgusuna dönüşmüş ve FilizAli'nin bakışıyla ülkelere, kentlere ve oralardaki müzik etkinlikleri yoluyla o toprakların müziğine bir yolculuk yaptırıyor bize.

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