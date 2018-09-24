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100 milyon liralık vurgun yapan banka müdürü yakalandı

Antalya'da, çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve esnaflardan topladığı yaklaşık 100 milyon lirayla kaçan ve İzmir’de yakalanan banka müdürü polisleri görünce, "Beni nasıl buldunuz?" dedi.

İHA | 24.09.2018 - 13:24..
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Alanya ilçesinde “Ucuz döviz alıyorum” diyerek döviz büroları ve bazı esnaflardan ve iş insanlarından yaklaşık 100 milyon lira para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda para çaldığı suçlamasıyla aranırken İzmir’de yakalanan banka müdürü A.İ. ile birisi göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi, Antalya’nın Alanya ilçesinden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

100 milyon liralık vurgun yapan banka müdürü yakalandı

Öte yandan aranan banka müdürünün İzmir’de yakalanmasına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama ve yakalama kararı sonrasında şüphelinin Torbalı ilçesindeki amcasının yanına geldiği istihbaratını aldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISIYLA PAZARLIK YAPARKEN YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlatılan takip sonrası ilçedeki bir kafede olduğu tespit edilen zanlıyı, yurt dışına kaçmak için göçmen kaçakçısıyla pazarlık halindeyken düzenlenen operasyonla yakaladı.

"BENİ NASIL BULDUNUZ"

Zanlı banka müdürünün kafede polisi karşısında gördüğünde şaşırarak “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenilirken, şüphelinin kardeşi ve göçmen kaçakçısı bir şahıs ile birlikte yakalanmasının ardından Torbalı ilçesinde yaşayan amcası da gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilere ait 4 adreste ve üst aramalarında yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, pasaport, bir tabanca, tabancaya ait 22 mermi, çakı ve cep telefonları ele geçirdi.

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