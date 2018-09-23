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100 milyon liralık vurgun yapan müdürün kardeşi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum’ diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandıran kişinin kardeşi, tutuklandı.

İHA | 23.09.2018 - 16:56..
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Geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan ’Bir müşteri ziyaretine gidiyorum’ diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi.

MÜDÜRÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık 100 milyon TL’sini dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıplara karışan Arif İ.’nin olay gecesi Alanya GZP Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği öne sürüldü. Aynı uçakla İstanbul’a inen kardeşi Hakan İ. (34) ise, İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Hakan İ., işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan İ., bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakan İ., adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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