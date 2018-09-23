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100 milyon TL’lik vurgun yapan müdür yakalandı

Çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum’ diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandıran müdür, İzmir'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

İHA | 23.09.2018 - 21:40..
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Geçen cuma günü meydana gelen olayda, bankadan 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi.

Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı.

İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından “Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları“ kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma yaparak kayıplara karışan müdür Arif İ.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaştı. Bununu üzerine harekete geçen ekipler, Arif İ.’yi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı.

100 milyon TL’lik vurgun yapan müdür yakalandı

MÜDÜRÜN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında müdür Arif İ.’nin kardeşi Hakan İ. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderirken, şüphelinin amcası da bugün ekipler tarafından yakalandı. Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yaptığı öğrenildi.

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