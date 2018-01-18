'100 yıl sonra: Cihan Harbi' uluslararası paneli yapıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve TRT World Televizyonu Birinci Dünya Savaşı, etkileri ve sonrasını anlatan uluslararası bir etkinliğe imza attı.

İngilizce olarak panel formatında yapılan "100 yıl sonra: Cihan Harbi" programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüğü İbrahim Kalın ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere ev sahibi olarak Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de katılım sağladı.





"TÜRKİYE NE SÖMÜRMÜŞ NE DE SÖMÜRÜLMÜŞTÜR"

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı'nda Türklerin birçok şey kaybettiğini ancak onurlarını kaybetmediğini söyledi.

Yücel, sömürgeci devletlerin sömürge anlayışından vazgeçmediğinin görüldüğünü belirterek, "Türkiye ne sömürülmüş ne de sömürmüştür. Böyle bir kültürden gelen bizler, medeniyetimizle, kültürümüzle daha farklı olmak durumundayız. Biz kalkınacağız, Türkiye olarak büyüyeceğiz ama bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye genelinde 150 binden fazla öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu ve bunun belgesellerin çocuklarımıza çok erken yaşlardan veriyoruz, bunların öğrenilmesine ve öğretilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAYINCILIKTA ÖNEMLİ OLAN NEYİN ANLATILMADIĞI"

Konuşma için kürsüye çıkan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayıncılıkta önemli olanın neyin anlatıldığı değil nelerin anlatılmadığı olduğuna dikkati çekerek, ülkelerin tarihi olayları genellikle kendi perspektiflerinden anlatmayı tercih ettiklerini söyledi.

Eren, 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana, ülkelerin kendi kültür ve tarih algısını medya yoluyla dünya empoze etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz TRT olarak farkımızı sadece ve sadece gerçeği merkeze alarak hazırladığımız yayınlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. TRT, Türkiye ve dünyaya doğru olan bilgiyi, gerçeği, hakikati, bilinmeyenleri tüm gerçekliğiyle aktarmak için çalışıyor. Bu gerçeklik çerçevesinde kültürel olgunun gelişmesini ve kuşaktan kuşağa kültürel gelişimin güçlendirilmesini öncelik olarak görüyoruz. TRT olarak farklı temalarda kanallarımız var, geniş yelpazede kitlelere hitap etmekteyiz. 14 televizyon kanalımız ve 16 radyomuz yurtdışına yayın yapan 33 farklı dilde web sitelerimizde tüm dünyaya yayın yapmaktayız."

"TARİH DÜNÜ ANLAYARAK BUGÜNÜ İNŞA ETMEMİZİ SAĞLAR"

Programın konuklarından olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kürsüye gelerek konuşmasını yaptı.

"Tarih, dünü anlayarak bugünü ve yarını inşa etmeye imkan sağlar" diyen Kalın, "Biz hikayelerimizi bilerek, unutmadan,geleceğimizi inşa edebiliriz." sözleriyle tarihin gelecek için ne kadar önemli olduğuna değindi.

Program konuşmaların ardından soru cevap kısmıyla devam ederken, sonrasında ise oturum kapatıldı. kapanışta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TRT Genel Müdürü İbrahim Kalın'a Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel tarafından hediyeler takdim edildi.

Uluslararası olarak gerçekleştirilen programın amacı Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri ve sonuçlarıyla günümüze yansımalarını incelemek,tartışmak.