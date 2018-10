100 yıllık arşivle I. Dünya Savaşı belgeseli

Aybüke SENGİR / [email protected]

Savaş sırasında çekilmiş gerçek görüntülerin tamamen temizlendiğini, renklendirildiğini, dublaj eklendiğini ve ses efektleriyle gerçek duyguyu kazandırdığını düşünün. "Yüzüklerin Efendisi’’ ve ‘’Hobbit’’ serilerinin yönetmeni Peter Jackson’ın üstlendiği belgesel, 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan olayları tüm gerçekliğiyle önümüze seriyor. Peter Jackson eski bir röportajında 1. ya da 2. dünya savaşı ile ilgili bir film yapmak istediğini, bunun uzun zamandan beri hayali olduğunu söylemişti. Şimdilik yalnızca İngiltere'deki sinema salonlarında gösterime giren film, adından sıkça söz ettirmeye başladı bile.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI ONARILDI

They Shall Not Grow Old’u izlerken göreceğiniz savaşın gerçek görüntülerinin yanı sıra, BBC arşivlerinde bulunan ve 1960’larda savaş gazilerinin deneyimlerini anlattıkları videolar da var. Arşiv görüntülerinin tamamı onarılarak bilgisayarda renklendirildiği, eski görüntüler olduğuna inanamayabilirsiniz. Ayrıca sinemanın saniyede 25 kare standardına uyarlayabilmek için eski videolardaki karelerin araları da dolduruldu.

JACKSON PROJEDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTI

Babasının sürekli kendisine savaşa katılan dedesi hakkında hikayeler anlattığını söyleyen Jackson, proje üzerinde gönüllü olarak çalıştı. 90 dakikalık belgesel için toplamda 100 saatlik arşiv izleyen sinemacı, en çok ilgi çeken noktanın askerlerdeki mizah olduğunu söylüyor. Görüntüleri izleyince askerlerin ne çok şakalaştıklarını göreceksiniz zaten.

ASKERLERİN MİZAH ANLAYIŞI VURGULANDI

Ünlü yönetmen; “Biz onların adeta bir kıyma makinesinin içinde, cehennemde olduğunu düşünüyoruz ve zaten öyleydi. Ama kendileri olaya hep mizahla yaklaşıyorlardı.” diyerek belgeseli izleyen herkesin buna odaklanacağını söylüyor.

BUGÜN İNGİLTERE'DE GÖSTERİME GİRİYOR

‘’They Shall Not Grow Old’’ ilk dünya gösterimini bugün BFI Londra Film Festivali’nde yapmaya hazırlanırken, sinemaseverlerin daha önce görülmemiş bir 1. Dünya Savaşı deneyimi yaşayacağı kesin.

