1000 TL bir haftada ne kadar kazandırdı/kaybettirdi

Piyasalarda geçtiğimiz hafta dolar, euro, altın, borsada haftalık değişimi sizler için derledik.

BORSA KAYBETTİRDİ

Buna göre geçen hafta borsa yüzde 9,82'lik düşüşle yatırımcılara kaybettirdi. 1000 lira yatırım yapan bri kişinin parası 901.70 liraya düştü.

DÖVİZ KAR SAĞLADI

Dolar yüzde 5,77'lik bir yükselişle 1000 lira yatırım yapan bir kişiye 57.73 liralık kar sağladı. Euro ise yüzde 5,92'lik yükselişke yine aynı miktar için 52.91 lira kar sağladı.

ALTIN DA YÜKSELDİ

Altın da dövizdeki yükselişle paralel olarak yüzde 4,83 oranında yükseldi. Bu da 1000 lira değerinde bir yatırım için 48.34 lira kar getiriyor.