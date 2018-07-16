taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.431
USD
4,8338
EURO
5,6521
ALTIN
193,07
PETR
75,0500

1000 TL bir haftada ne kadar kazandırdı/kaybettirdi

Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Piyasalarda geçtiğimiz hafta dolar, euro, altın, borsada haftalık değişimi sizler için derledik.

BORSA KAYBETTİRDİ

Buna göre geçen hafta borsa yüzde 9,82'lik düşüşle yatırımcılara kaybettirdi. 1000 lira yatırım yapan bri kişinin parası 901.70 liraya düştü.

1000 TL bir haftada ne kadar kazandırdı/kaybettirdi

DÖVİZ KAR SAĞLADI

Dolar yüzde 5,77'lik bir yükselişle 1000 lira yatırım yapan bir kişiye 57.73 liralık kar sağladı. Euro ise yüzde 5,92'lik yükselişke yine aynı miktar için 52.91 lira kar sağladı.

ALTIN DA YÜKSELDİ

Altın da dövizdeki yükselişle paralel olarak yüzde 4,83 oranında yükseldi. Bu da 1000 lira değerinde bir yatırım için 48.34 lira kar getiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

137
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

76
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

42
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

30
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

57
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM