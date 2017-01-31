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100'den fazla hayvan sesi çıkaran Kedi Mustafa

Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Dere, 100’den fazla hayvan sesi çıkırıyor.

31.01.2017 - 10:25
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Ordu’nun Korgan ilçesinde ‘Kedi Mustafa’ olarak bilinen ve çıkardığı 100’den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere’nin çıkarttığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

'KEDİ MUSTAFA' OLARAK BİLİNİYOR

Kediden kargaya, ördekten kuzuya birçok hayvanın sesini çıkarmayı başaran Mustafa Dere, ilçede ise ‘Kedi Mustafa’ ismiyle ün kazandı. Çıkardığı hayvan sesleri ile ilçenin maskotu olan Dere, ilçede bulunan çocuklar tarafından da çok sevilen bir kişilik haline geldi.

100'den fazla hayvan sesi çıkaran Mustafa Dere İZLE

HAYVANLARI KENDİME ÇEKİYORUM

Hayvanların sesini bire bir çıkarttığında yeteneği olduğunu ve farklı hayvanların sesini dinleyerek taklit ettiğini dile getiren Dere, “Ben boyacılık ile hayatımı idame ettiriyorum. Küçük yaşlarda hayvanların sesine merak saldım ve onların sesini çıkarmaya çalıştım. Şimdilerde tam olarak bilmiyorum ama 100’ün üstünde hayvanın sesini çıkarabiliyorum. Bu sadece bir merak. Ava gittiğimde bile hiç bir şey kullanmadan avlanabiliyorum. Gördüğüm hayvanın sesini çıkarıp, onu kendime çekiyorum” dedi.

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