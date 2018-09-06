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İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde sağanak yağış yer yer etkili oldu. Sağanak, sel baskınlarını da beraberinde getirdi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 17:08..
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İstanbul genelinde gökyüzünü kaplayan bulutlar Beylikdüzü-Esenyurt bölgesinde havanın bir anda kararmasına neden oldu.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fatih ve civarında sağanak yağış etkisini gösteriyor. Taksim'de kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bulutlar nedeniyle kısa süreli yağmur geçişleri devam ediyor.

İstanbul'da sağanak yağış

AVCILAR'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bir anda şiddetli bir şekilde etkisini gösteren yağmur su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Bir minibüs ve sürücüsü alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarıcı ekipler minibüsü sudan çekiciyle çıkardı.

Kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi VİDEO


İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da sağanak yağış


YILDIRIM DÜŞTÜ

Avcılar'da da doğalgaz santraline yıldırım düştü. Elektrik Üretim A.Ş'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve Yakuplu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tesiste maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da sağanak yağış

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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