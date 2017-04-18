Binalara yeşil sertifika geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek. Sertifikayı almaya hak kazanan binalar, Bakanlıkça belirlenecek "yeşil" logoyu taşımaya hak kazanacak.

Mevcut ve yeni binalar ile tüm yerleşmelerin teknik özellikleri ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal, ekonomik performanslarının, sürdürülebilirliğinin değerlendirilerek belgelendirilmesini kapsayan yönetmelik taslağında yeşil sertifika, "Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmelere verilen belge" olarak tanımlandı.

Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor.

KURALLARA UYMAYANLAR CEZA ÖDEYECEK

Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Bu kapsamda gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek.

KOMİSYON KARAR VERECEK

Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek. Taslağa göre, başka bir ülkedeki yerleşik belgelendirme kuruluşlarının da komisyonca verilecek karar sonucunda Türkiye'deki kuruluşlarla denk kabul edilmesi planlanıyor.

Hazırlanan taslak yönetmelik metni, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslağa son şekli ilerleyen süreçte verilecek, uygulamaya geçiş tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.