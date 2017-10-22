taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Bingöl'de terör operasyonu

Genç İlçesi kırsalında yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile 174 kilo esrar ele geçirildi.

22.10.2017 - 21:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genç İlçesi Toklu Mezrası kırasılında 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, biri kadın 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, arama tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ile esrar ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 M-16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. tabanca, 17 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 mm. mermi, 97 adet 7,62 mm. mermi, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 büyük Yeasu telsiz, 1 Yeasu el telsizi, 174 kilo esrar, örgütsel doküman ile elektronik cihaz ve muhteviyatları, bol miktarda yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

Bingöl'de terör operasyonu

İlginizi Çekebilir
Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmeyip, Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti.
Zap'ta öldürülen terörist sayısı yükseldi
TSK'nın Zap bölgesine düzenlediği operasyonda terörist sayısı 45 oldu.
Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı
Düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıktı. Gelin de kavgada yaralandı.
Van'da çatışma: 1 asker şehit
PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Derbide kazanan çıkmadı

Derbide kazanan çıkmadı

252
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

83
Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler

Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler

421
ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

241
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

160
Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

121
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

477
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM