103 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs beraat etti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda M.D.(39)’yi yakalayarak gözaltına aldı.

103 adet esctasy uyuşturucu hapla yakalanan M.D., yaklaşık 2 ay önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı.

"İÇMEK İÇİN ALDIM"

Bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.D., ele geçen uyuşturucu maddenin içmek için kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE EDİLDİ

Daha önce 21 ay uyuşturucudan ceza alıp cezaevinde yattığını ve şimdi de 2 aydır tutuklu bulunduğunu belirten M.D., "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mağdurum, beraatimi istiyorum. Pişmanım, bir daha uyuşturucu içmeyeceğim." dedi.

Mahkeme heyeti M.D.’nin beraatine ve tahliyesine karar verdi.