Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 159 liranın hemen altında dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 158,9 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 261 LİRA

Gram altın, bugün açılışta yatay bir seyir izlemesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.318,4 dolardan işlem görüyor.