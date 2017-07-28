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104 kaçağı Sivas'a bırakan 4 şüpheli yakalandı

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 104 kişiyi Ağrı'dan alıp, Sivas'a bırakan 4 şüpheli yakalandı.

28.07.2017 - 05:47
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Yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 kişi, kendilerini Ankara'ya götürmesi için anlaştıkları kişilerce Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden 76 AP 368 plakalı otobüsle yola çıkarıldı.

104 kaçağı Sivas'a bırakan 4 şüpheli yakalandı

BURASI ANKARA DİYEREK SİVAS'A BIRAKTILAR

İnsan tacirleri, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 'Burası Ankara' diyerek kaçakları bıraktı. Otobüsten indikten sonra etrafta dolaşmaya başlayan kaçakların durumundan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine Yenişehir Mahallesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi, cadde ve sokaklara dağılan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçakları yakaladı.

Polis ekipleri, kaçakları terminale bırakan şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.

104 kaçağı Sivas'a bırakan 4 şüpheli yakalandı

Kaçakların Türkiye'ye girişini sağlayan ve otobüsle getirdiği Sivas'a bırakan otobüs şoförü Mücahit D. ile otobüse öncülük yaptıkları iddia edilen Hasan D., Serdar İ. ve Abdullah Y. Sivas'ın Zara İlçesi'ndeki bir benzin istasyonunda polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden otobüs şoförü Mücahit D. tutuklanırken, Hasan D., Serdar İ. ve Abdullah Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüse el konulurken araç sahibine ise para cezası uygulandı.

"ADALETSİZLİKTEN YPATIM"

Mücahit D. mahkeme çıkışı bir gazetecenin 'neden yaptınız?' sorusuna "Adaletsizlikten yaptım. Ülkede adalet yoktur. Ortada şahit yok, delil yok, hiç bir şey yok. O yüzden tek suçum direksiyonda olmak. Devlet gitsin, sınırları korusun. Kaçakları bu ülkeye sokan devlet, cezasını çeken biziz" diye konuştu. Mücahit D., Sivas E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

104 kaçağı Sivas'a bırakan 4 şüpheli yakalandı

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