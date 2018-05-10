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104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi yaptırdı

Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall, planladığı ötanazi işlemini bugün gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 15:51..
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Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall'ın herhangi bir ölümcül hastalığı olmazken, ötanazi yaptırmak istemişti.

Yaşam standartlarının kötüleştiğini ve artık yaşamak istemediğini belirten David Goodall, bugün basın toplantısı yaparak hayatına son verdi.

"NE İÇİN BEKLİYORUZ Kİ"

Ötanazi işlemini İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştiren 104 yaşındaki adamın son sözleri, "Ne için bekliyoruz ki" oldu.

104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi yaptırdı

BEETHOVEN 9. SENFONİ'Yİ DİNLEDİ

"Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyen Goodall, senfoniyi dinleyerek yaşamına son verdi.

104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi yaptırdı

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