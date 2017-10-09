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104 yaşındaki Ayşegül teyze: 2 kez doktora gittim

Kilis'te yaşayan 104 yaşındaki Ayşegül Şahin, sağlığını doğal yiyeceklere borçlu olduğunu söyledi.

09.10.2017 - 15:36
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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kürtüncü köyünde 70 yaşındaki oğluyla yaşayan 104 yaşındaki Ayşegül Şahin, AA muhabirine, 1 Temmuz 1913 tarihinde doğduğunu, küçük yaşta evlendiğini, 3 çocuk, 30 torun ve 3 de torununun torunu olduğunu belirtti.

KENDİ İŞLERİNİ KENDİ GÖRÜYOR

Hayatının büyük bölümünü tarım ve hayvancılık yaparak geçirdiğini ve eşini geçen yıl kaybettiğini anlatan Ayşegül nine, güç yaşam koşullarına rağmen hayata gülümseyerek bakmayı sürdürüyor.

104 yaşındaki Ayşegül teyze: 2 kez doktora gittim

"HAYATIMDA 2 KEZ DOKTORA GİTTİM"

Şimdilerde zamanın büyük bölümünü torunlarıyla ilgilenerek geçiren Ayşegül nine, hayatında iki kere doktora gittiğini ilkinde annesi tarafından ikincisinde ise yaklaşık 8 yıl önce tarladan dönerken düştüğü için oğlu tarafından hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

104 yaşındaki Ayşegül teyze: 2 kez doktora gittim

"YORULMAK NEDİR BİLMEZDİM"

Kişisel ihtiyaçlarını yardım almadan kendisi yapan Ayşegül nine, gençliğinde çok keyifli olduğunu, yorulmak nedir bilmediğini ve 4 yıl öncesine kadar sabahları kalkıp ekmeğini bile kendisinin yaptığını dile getirerek "Hep doğal beslendim. Elime geçen doğal her şeyi yedim. Gençliğimde bastığı yapar ekmeğin arasına dürüm eder yerdim. Birkaç sene öncesine kadar çok iyiydim koyunlarımız ve ineklerimiz vardı. Oturur onları sağardım. Ellerim kollarım tokmak gibiydi şimdi hepsi geçti." dedi.

104 yaşındaki Ayşegül teyze: 2 kez doktora gittim

104 yaşındaki Ayşegül teyze: 2 kez doktora gittim

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