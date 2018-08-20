105 yaşında diploma sahibi oldu

Bill Vogt için San Diego Üniversitesi kampusunda bir tören düzenlendi. Üniversite yetkilileri Vogt’un, üniversitenin öğretmen okulu olduğu zamanlardan hayatta kalan tek mezun olabileceğini belirtti.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILAMADI

Bill Vogt’un öğrenimine 1931’de okulun işletme bölümünde başladığı, okuldan mezun olduktan sonra iş ararken mezuniyet törenine katılamadığı için diplomasını alamadığı kaydedildi.

Daha sonra ABD Donanması'na giren Bill Vogt'un, İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşlarına katıldığı, ardından Pentagon'da bir süre çalıştıktan sonra emekli olduğu belirtildi.

KAYITLARA ULAŞILDI

Bir süre okul müdürlüğü de yapan Bill Vogt, mayıs ayında San Diego Mezunlar Derneğine katıldığını, okul yetkililerinin, kayıtlara ulaşarak mezuniyet bilgilerini tespit ettiğini ifade etti. Vogt, kendisi için 1935 yılındakilere benzetilerek hazırlanan diplomasını gururla evinin duvarına asacağını dile getirdi.



