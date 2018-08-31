Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Türkiye'de transfer dönemi bu hece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.

Döviz kurundaki dalgalanmaları önlemek için aksiyon planlarını hayata geçirmek zorunda olduklarını söyleyen Bakan Albayrak, önemli mesajlar verdi.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, geleceği dair planlarından bahsetti ve ekledi: "Şu an devre arasındayım"

1 Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, partililer tarafından da eleştirilmeye başladı.

2 YKS tercih sonuçları açıklandı ÖSYM, 14 Ağustos'ta sona eren YKS tercih sonuçlarını duyurdu.

3 Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım FETÖ ve PKK'dan yargılanan Papaz Brunson için hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bundan sonra neler olarak göreceğiz" dedi.

4 Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirtirken, “Bu süreçte çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” dedi.

5 Türkiye'ye savaş suçu uyarısı Afrin'de 1 sivilin dahi hayatını kaybetmesine izin vermeden teröristleri temizleyen Türkiye'ye BM'nin Suriye Özel Temsilcisi'nden küstah uyarı.

6 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.