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Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası; "TCMB bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir."

AA | 31.08.2018 - 12:26..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

"DÖVİZ PİYASALARININ ETKİN İŞLEYİŞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA..."

TCMB'nin VİOP nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi.

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