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108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Fatma Çelikli, uzun yaşamının sırrını anlattı.

DHA | 07.02.2018 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Alaşehir'de 8 yıldır oğlu Durmuş Ali ve gelini Fadime Çelikli ile yaşayan, koca bir asrı geride bırakan Fatma Çelikli, 1 Temmuz 1910 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünya geldi. 3 çocuk annesi Çelikli, hayatının büyük bölümünü İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı kırsal Akpınar köyünde tarım ve hayvancılıkla geçirdi.

SIRRI: HAREKET ETME VE DOĞAL BESLENME

Uzun yaşamasının sırrını anlatan Çelikli, bu durumu, gençliğinde çok çalışıp, hareket etmesine, hepsi doğal olan yoğurt, bal, tereyağı, kaymak, kendi yetiştirdiği sebze ve meyvelerle beslenmesine borçlu olduğunu söyledi. Gençlik yıllarında Atatürk'ü gördüğünü de anlatan Fatma Nine, kulaklarının ağır işittiğini, ağzında hiç dişi kalmadığını belirterek, yürümekte güçlük çekmeye başlamasına rağmen yaşamayı sevdiğini dile getirdi. Çelikli, tek isteğinin sağlıklı günlerinde olduğu gibi, uzun yıllar yaşadığı Akpınar köyünde gezmek olduğunu vurguladı.

108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

"1 YIL ÖNCE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYORDU"

Babasının 1979 yılında vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Durmuş Ali Çelikli, "2010 yılında alzheimer hastalığı belirtileri başlayınca, kendisini yanımıza aldık. Artık, Alaşehir'de bizimle yaşıyor. Son bir yıla kadar tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyordu. Bir yıldır, yürüme güçlüğü çektiği için dışarıya çıkamıyor. Eşimle birlikte kendisine bakıyoruz. Yemeğini yatağına götürüyoruz. Dişleri olmadığı için bisküvi, ekmek içi gibi yumuşak gıdalar, sulu yiyeceklerle besleniyor. Çay ve süt içiyor. Annem, uzun yıllar kırsal mahallede doğal ürünlerle beslendiği için bu kadar uzun yaşadı. Annem nüfus cüzdanına göre 108 yaşında. Ama nüfusa 4-5 yıl geç kaydettirilmiş." diye konuştu.

108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

108 yaşındaki Fatma Nine'den uzun yaşamın sırrı

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