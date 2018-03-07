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1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu

Afrin'deki 1083 rakımlı tepenin ismi, oradaki çatışmada şehit olan askerlerimizin anısına Şehitler Tepesi olarak değiştirildi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 09:31..
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1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Raco beldesine yönelik sürdürülen operasyonda, 1 Mart günü Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak, askerlere saldırdı.

Çıkan şiddetli çatışmada sayıları 100'ü aşan teröristler öldürülürken, 9 asker şehit oldu, 12 asker ise yaraladı.

ŞEHİTLER TEPESİ

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Keltepe bölgesinde arama- tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı yere Türk bayrağı asarak tepenin adını "Şehitler Tepesi" olarak değiştirdi.

1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu ViDEO

1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu

1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu

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