'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Raco beldesine yönelik sürdürülen operasyonda, 1 Mart günü Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak, askerlere saldırdı.
Çıkan şiddetli çatışmada sayıları 100'ü aşan teröristler öldürülürken, 9 asker şehit oldu, 12 asker ise yaraladı.
ŞEHİTLER TEPESİ
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Keltepe bölgesinde arama- tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı yere Türk bayrağı asarak tepenin adını "Şehitler Tepesi" olarak değiştirdi.
1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu ViDEO