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109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

Ardahan’da yaşayan 109 yaşındaki Ahmet Özer, sandık başına gitti.

İHA | 24.06.2018 - 15:09..
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Türkiye cumhurbaşkanı ve 27. dönem parlamentosunun belirlendiği seçimde vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın ederken, 109 yaşındaki 7 çocuk ve 67 torun sahibi Ahmet Özer de çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Atatürk İlkokuluna geldi.

109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

OY KULLANDI

Yakınlarının yardımı ile merdivenleri güçlükle çıkarak okulun ikinci katına çıkan yaşlı adam, 1038 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ahmet Özer, güçlükle oyunu kullandıktan sonra tekrar evine döndü.

ASİYE NİNE DE OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile gündeme gelen 108 yaşındaki Asiye Bekir, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı. Bekir, dün de Erdoğan'ı Beylikdüzü'nde görme imkanı bulmuştu. 108 yaşındaki Asiye Bekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği ve ölmeden önce görme istediği sözleri ile gündeme gelmişti. Asiye nine, bugün öğlen saatlerinde Gürpınar'da bulunan oyunu kullandı.

109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİ

Yakınlarının yardımı ile okula tekerlekli sandalye ile gelen Asiye nine, oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, hayırlı olmasını diledi. Asiye nineyi okulda gören ve tanıyan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak halini hatırını sordu. Asiye nine, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylikdüzü'nde tanışma fırsatı bulmuştu.

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