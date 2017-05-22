11-21 Mayıs arasında 93 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

ÖRGÜTE ÜST ÜSTE DARBELER

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının bahar-yaz tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.

93 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Silvan, Lice, Kulp, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle, Bingöl, Muş ve Hatay Amanoslar bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 2 havan, 12 uçaksavar, 313 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 6 lav silahı, 597 el bombası, 53 el yapımı patlayıcı, 2 bin 300 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram patlayıcı, 150 binin üzerinde hafif silah mühimmatı, 229 havan mühimmatı, 439 roketatar mühimmatı, çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 500 kilogram kubar esrar, 52 kilogram uyuşturucu ve 37 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 755 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 7 asker şehit oldu, 27 asker yaralandı.