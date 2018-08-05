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11 aylık şehidin adı anaokulunda yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK saldırısında annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki anaokuluna verildi.

AA | 05.08.2018 - 17:39..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki anaokulunda yaşatılacak.

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Merkez Anaokulu'na, "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu" ismi verildi.

11 aylık şehidin adı anaokulunda yaşatılacak

"BEBEK ŞEHİDİMİZİN ADI SONSUZA KADAR YAŞATILACAK"

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve beraberindekiler, ismi değiştirilen okulda incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, 11 aylık Bedirhan Karakaya'nın 31 Temmuz Salı günü annesi Nurcan Karakaya ile şehit düştüğünü anımsattı.
Şehit bebeğin adını, 4 derslikli, 3 bin metrekare bahçesi olan okula verdiklerini aktaran Gül, "Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe ki biz sonsuza kadar var olacağını düşünüyoruz, bebek şehidimizin ismi de sonsuza kadar yaşatılacak." dedi.

11 aylık şehidin adı anaokulunda yaşatılacak

"HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Gül, şehit annenin adını da 16 derslikli yeni yapılan bir okula vereceklerini dile getirerek, "Şehitlerimize ne yaparsak yapalım, haklarını ödeyemeyiz. Hele bebek şehidimizin hiç hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.

11 aylık şehidin adı anaokulunda yaşatılacak

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