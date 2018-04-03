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11 bin çocuk, 11 bin resimle rekorlar kitabına girdi

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 okulda 11 bin öğrencinin yaptığı 11 bin resmin yer aldığı resim sergisi, Dünya Çocuk Rekorları kitabına girdi.

AA | 03.04.2018 - 09:05..
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  2. Kültür Sanat

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kurtuluş Günü temalı açık hava sergisi düzenlendi.

11 bin çocuk, 11 bin resimle rekorlar kitabına girdi

Kent genelindeki 100 okulda 11 bin öğrenciye ait 11 bin resim, 7 kilometrelik İskele Caddesi'nde sergilendi. Rekor denemesi, Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural nezaretinde gerçekleştirildi.

"VAN İÇİN YENİ REKOR KIRILDI"

Kural, Dünya Çocuklar Rekorları belgesini imzalayarak, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a teslim etti. Rektör Battal, yaptığı açıklamada, huzur ortamı olduğu sürece yeni rekorlara imza atacaklarını söyledi. "Bugün Van'ımız için yeni bir rekor kırılmış oldu. Çocukların yapmış olduğu Kurtuluş temalı resim sergisinde, 11 bin resimle Dünya Çocuk Rekoru'nu almış olduk diyen Battal, "Rekor kaydını alıp bize uygunluğuyla ilgili belge sunan Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibine ayrıca teşekkür ederim. Huzurlu olduğumuz sürece buna benzer birçok rekora hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

11 bin çocuk, 11 bin resimle rekorlar kitabına girdi

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