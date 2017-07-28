taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.392
USD
3,5355
EURO
4,1359
ALTIN
143,12
PETR
51,4200

11 bin kişilik antik tiyatro UNESCO'ya aday

Turizm cenneti Antalya birbirinden muhteşem kültürel miraslarının arasına 11 bin kişilik dev antik tiyatrosunu da katmaya hazırlanıyor.

28.07.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki bölgenin en iyi korunmuş 11 bin kişilik Myra Antik Tiyatrosu, ayağa kaldırılması için ihale kararı bekliyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan yapının sahne binasına ait mimari malzemeler, kazı ekibi tarafından tespit edilerek dev bir puzzle gibi sayısal ortamda birleştirilip restorasyona hazır hale getirildi.

11 bin kişilik antik tiyatro UNESCO'ya aday

11 BİN KİŞİLİK ANTİK TİYATRO

Demre İlçesi'nde bulunan Myra Antik Kenti, Roma döneminin en büyük metropollerinden biri olarak dikkat çekerken, 11 bin kişilik tiyatrosuyla da görenleri büyülüyor. 4-10 metre yükseklikte alüvyon altındaki antik kentte tam anlamıyla ortaya çıkarılan yegane yapı olan tiyatro, büyük oranda özgün haliyle korunmuş olmasıyla öne çıkıyor. Kavea (Roma tiyatrolarında seyircilerin oturdukları set set basamaklı yerler) altındaki tonozlu galerileriyle tam bir Roma tiyatrosu özelliği gösteren yapının oturma sıraları çok büyük oranda korunmuş. Sahne binası ise çoğunlukla yıkık durumda olmasına karşın, sahne binasına ait mimari malzemeler, restorasyona yetecek oranda kazılarda ortaya çıkarılıp arşivlenmiş durumda.

11 bin kişilik antik tiyatro UNESCO'ya aday


PUZZLE GİBİ SAYISAL ORTAMDA YERLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 2009'da başlayan Myra ve Andriake kazıları kapsamında ortaya çıkarılan yapının proskene (esas oyun yeri), doğu galeriler gibi bazı bölümleri ve sahne binasına ait tüm mimari malzemeler, kazı ekibi tarafından tespit edilerek dev bir puzzle gibi sayısal ortamda birleştirilip restorasyona hazır hale getirildi.

11 bin kişilik antik tiyatro UNESCO'ya aday

1650 BLOK TRANSFER EDİLDİ

Sadece bu yılki kazı döneminde transfer edilen blok sayısının 1650 olduğunu ve artık tiyatro çevresinde blok taş yerleştirecek yer kalmadığını belirten Prof. Dr. Çevik, “Kazılar sonucunda ortaya çıkan mimari malzemelere göre sahne binasının tüm yapısı anlaşıldığı gibi, 1'inci katın bitimine dek tam olarak restore edilebilecek orijinal elemanların da olduğu anlaşılmıştır. Bu oranda orijinal ve sağlam bulgu, arkeolojide ve restorasyonda büyük şans anlamına gelmektedir" dedi.

HELENİSTİK DÖNEM KALINTILARINA ULAŞILDI

Bölgede Roma döneminin en büyük tiyatrosu olan Myra Tiyatrosu'nun altında 2012 yılı kazı ve araştırmalarında ilk kez Helenistik tiyatronun varlığını da kanıtladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Çevik, “Klasik Dönem'den itibaren önemli bir kent olan ve Bizans Dönemi'nde başkent olan yerleşimin Helenistik Dönemi'yle ilgili ilk kez mimari kalıntı keşfettik" diye konuştu.

11 bin kişilik antik tiyatro UNESCO'ya aday

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ADAY

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun bürokratlarla birlikte Myra'yı ziyareti sırasında "Nevzat Hocam bölgenin en güzel tiyatrosu sizde. Neden ayağa kaldırmıyorsunuz?" diyerek, tiyatronun önemini ve görkemini hemen fark ettiğini anlatan Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu da aynı gün Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve diğer bürokratlarla yerinde değerlendirdi. Sayın valinin ve ilgili bürokratların UNESCO kalıcı listesine aday olan bu önemli kentin görkemli tiyatrosunu tam da ayağa kalkmak üzereyken bu halde bırakmayacaklarına inanıyorum. En az 2 yıl süreceğini düşündüğümüz restorasyon proje ve uygulaması sonrasında Antalya muhteşem bir antik tiyatroya kavuşacak."

 

 





İlginizi Çekebilir
İnbaşı mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
Şanlıurfa'da yer alan çok sayıda mağaradan meydana gelen İnbaşı mağaraları yerli ve yabancı turistin ilgisini bekliyor.
Kilis'te bin 600 yıllık şapel bulundu
Kazı sonucu bulunan şapel kalıntısında, erken Bizans dönemine tarihlenen taban mozaiği ortaya çıkarıldı.
Hocaların Hocası Halil İnalcık kabri başında anıldı
Bilgi ve tecrübesiyle dünya çapında ün yapmış tarihçimiz Halil İnalcık, ölüm yıldönümünde Fatih Camii haziresindeki Ulema Kabri'nde anıldı.
Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
Ege'deki verimli tarım havzalarından Gölmarmara'da, Genç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tahmin edilen 16 tahıl ambarı tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

137
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

258
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

23
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

65
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

574
Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

33
Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi engellendi

Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi engellendi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM