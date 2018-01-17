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11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

Ülkeleri Suriye'den terör nedeniyle kaçarak Türkiye'ye sığınan 11 bin çocuk, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çadır kentte büyüyor.

AA | 17.01.2018 - 14:59..
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11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve terör örgütü PYD/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen Suriyelilerin çocukları, ülkelerini ailelerinden dinleyerek büyüyor.

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte GALERİ

11 BİN SIĞINMACI ÇOCUK ÇADIR KENTTE

Suriye'nin daha çok Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi ilçelerindeki çatışmalardan kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan yaklaşık 11 bin sığınmacı çocuk, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

11 bin Suriyeli çocuk Şanlıurfa'da çadır kentte

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