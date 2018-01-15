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11. Çukurova Kitap Fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

Adana’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 14:50..
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Ocak 6- 14 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çukurova Kitap Fuarı’nı 9 günde 340 bin 935 kişi ziyaret etti. Geçen yıla göre 75 bin 878 kişilik fark ve yüzde 28.63’lük artış kaydedildi.

ADANALILAR KİTABA DOYDU

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 303 yayınevi ile 500 yazarı okurlarıyla buluşturan 11. Çukurova Kitap Fuarı’na Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. 80 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Çukurova Kitap Fuarı’nda Türk edebiyatına yön veren yazarlar, imza günü ve söyleşilerde okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

11. Çukurova Kitap Fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezi ve okullar arasında ücretsiz seferler yaparak öğrencilerin kitaplar ve yazarlarla buluşmasına öncülük etti. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çukurova Fuarcılık A.Ş.’de (ÇUFAŞ) kiraladığı servis araçlarıyla ücretsiz ring seferleri düzenleyerek, kitap fuarına ulaşımı kolaylaştırdı.

11. Çukurova Kitap Fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

YILIN İLK EDEBİYAT ETKİNLİĞİ

Yılın ilk büyük edebiyat etkinliği olan Çukurova Kitap Fuarı’nı 9 gün boyunca 340 bin 395 kişi ziyaret etti. Geçen yıla göre ortaya çıkan 75 bin 878 kişilik fark ve yüzde 28.63’lük artış, Adanalıların kitap sevgisini ortaya koydu.

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