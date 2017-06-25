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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bayram mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldı.

25.06.2017 - 07:57
  1. Haberler
  2. Politika

Gül, namaz sonrası cami içerisinde bir süre kalarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Gül, bayram tebriğinde bulundu.

Mübarek bir ayı geride bırakıp bayramı idrak ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Mübarek ramazan ayını bitirdik ve bugün Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Öncelikle aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayram, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirsin, sıkıntıların sona ermesine vesile olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Millet olarak bütün şehit ailelerinin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Bayramlar dayanışma, sevgi, muhabbet günüdür. O bakımdan bütün milletimizin tekrar birbiriyle kucaklaşması, birbirinin değerinin, kıymetinin ne kadar önemli olduğunu idrak etmemiz gerektiğini anlamamıza vesile olacak günlerdir. İnanıyorum ki bu bayram da böyle geçecektir. Bir kez daha bütün aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bayram mesajı

Gül, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide kısa süreli rahatsızlık geçirdiği yönündeki sorularına ise, "Şüphesiz ki çok yorgun olabilir. Ramazanın ve yoğun programların arasında olduğunu izlediniz. Herkesin başına gelebilir. Bunları normal karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir. Allah şifa verir." şeklinde cevap verdi.

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