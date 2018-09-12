ABD Başkanı Donald Trump dün First Lady Melania Trump'la birlikte 11 Eylül 2001'deki saldırıda ölenleri onurlandırmak için Pensilvanya'daki anma etkinliğine giderken alanda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı.

"SAYGISIZCA"

Ancak Trump'ın bu sırada çift yumruğunu kaldırarak yaptığı sevinç ve zafer ifade eden hareketi sosyal medyada tepki çekti.

Hareketi eleştirenler Trump'ın hareketinin 'saygısızca' davrandığını ve 'bir başkasının ölümü konusunda empati gösteremediğini' savundu.

11 Eylül anma etkinliklerinde Trump'tan zafer işareti VİDEO