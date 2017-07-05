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11 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

05.07.2017 - 10:36
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BYLOCK

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu personellerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 26 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

12 KİŞİ ARANIYOR

Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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