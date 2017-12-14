11 ilde ByLock oprasyonu: 35 gözaltı

Maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye’de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Özgüven eksikliğinin temellerinin, çok küçük yaşlarda atılmaya başladığını belirten uzmanlar, 7 adımda bu eksiklikten kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Listenin başında 'merhamet' geliyor.

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Beni böyle sev seveceksen

Sadece sevginin yönettiği, karşımızdakini olduğu gibi kabulleneceğimiz ve gerçek gülüşlere sahip olabileceğimiz bir dünya mümkün aslında...