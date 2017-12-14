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11 ilde ByLock oprasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep merkezli 11 ilde 51 şüpheliye yönelik yapılan Bylock operasyonunda 35 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 14.12.2017 - 12:06..
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) haberleşme programı Bylock kullanan 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ilde ByLock oprasyonu: 35 gözaltı

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gaziantep merkezli düzenlenen Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Ankara, Bursa, Adıyaman, Balıkesir ve Kütahya illerinde yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.


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