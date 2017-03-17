11 ilde FETÖ operasyon: 13 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
13 ESKİ ASKER GÖZALTINA ALINDI
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Burdur ve Eskişehir'de, meslekten ihraç edilen 13 eski askeri personel gözaltına alındı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddia edildi.