11 ilde FETÖ operasyon: 13 gözaltı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; Aydın'da yaptığı konuşmada; "Kuvvay-i Milliye'nin şehri Aydın'dan tek bir eve çıkarsa rahatsız olurum" dedi.

Kent merkezi ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde, terör operasyonları nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

O Ses Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, zayıfladı.

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Zeynep Demirel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bir kızları olan Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bu kez oğlu olacak.