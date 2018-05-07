taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.000
USD
4,2633
EURO
5,0832
ALTIN
180,07
PETR
75,5600

11 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.

AA | 07.05.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

fetö

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, gözaltındakilerin ifadesi doğrultusunda, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen 2'si meslekten ihraç edilen, 15'i halen görevde olan askeri personel ile "sivil mahrem asker imamı" olarak değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 GÖZALTI

Balıkesir merkez ile Bandırma, Erdek, Bigadiç, Edremit ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Malatya, Elazığ ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13'ü aktif görevde asker ve bir sivil mahrem imam olmak üzere 14 zanlı gözaltına alındı.

6 ZANLI ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Muharrem İnce ve Meral Akşener'in seçim vaatleri
24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, muhalefet vaatlerini açıklamaya başladı.
İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü
Antalya'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde dengesini kaybeden S.Y. adlı kadın, 20 metreden düşüp, yaralandı.
Datça'da hortum görenleri şaşırttı
Datça'da ile Yunanistan'ın Simi Adası arasında, deniz üzerinde oluşan hortum görenleri şaşkına çevirdi.
Pazar esnafından CHP önünde protesto
CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup esnaf, kendilerine yer gösterilmeden İzmir'deki pazar yerlerinin kapatılmasını protesto etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

433
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

249
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

44
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

84
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

48
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

217
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

740
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM