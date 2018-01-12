11 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Muş merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanan ve FETÖ terör örgütünde değişik alanlarda sorumlu olanların da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Muş merkezli 11 ilde, 21 şahsa yönelik eşzamanlı olarak operasyonlar yapıldı. Operasyonda; örgütün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları tespit edilen ve aralarında sözde il mütevelli heyeti üyesi, Büyük Bölge Talebe Mesulu (BBTM), Milli Eğitim Rehberi (MER), Arama Tarama Toplama (ATT) ve Medya, Katalog Evlilik, muhasebe, sendika ve öğrenci sorumluları olmak üzere 18 şahıs yakalanmıştır. 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.