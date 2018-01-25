11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Muş merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Aralarında il imamı sekreteri, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTB), mütevelli heyeti, Milli Eğitim Rehberi (MER), Arama Tarama Toplama (ATT) ve medya sorumlusu olduğu tespit edilen 19 şahıs operasyonla gözaltına alındı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şahıslardan 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 3 şahıs ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.