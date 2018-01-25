11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artıyor.

4

Aylık 10 milyon TL kazanan Sanchez'in yeni sarayı

Arsenal'dan Manhester United'a transfer olan ve aylık 10 milyon TL maaşıyla Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olan Alexis Sanchez'in yeni evi adeta bir saray.