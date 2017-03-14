11 ilde sahte para operasyonu: 29 gözaltı kararı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
29 KİMLİK TESPİTİ
Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından 29 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR
İstanbul merkezli 11 ilde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
FİRARİLER VAR
Şüphelilerden bazılarının yakalandığı, sahte banknot ve sahte para basımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun sürdüğü bildirildi.