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11 ilde sahte para operasyonu: 29 gözaltı kararı

Sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 29 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

14.03.2017 - 10:50
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PARA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

29 KİMLİK TESPİTİ

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından 29 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İstanbul merkezli 11 ilde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

FİRARİLER VAR

Şüphelilerden bazılarının yakalandığı, sahte banknot ve sahte para basımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun sürdüğü bildirildi.

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