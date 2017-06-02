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11 ilde sahte para operasyonu

İstanbul merkezli düzenlenen sahte para operasyonlarında 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

02.06.2017 - 09:25
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin basacağı yüklü miktarda sahte parayı Ramazan Bayramı öncesi piyasaya süreceğini belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Çalışma kapsamında, İstanbul merkezli 11 ilde 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte para yapımında kullanılan çeşitli makine ve malzemeler ile 100 bin lira sahte para ele geçirildi.

BAYRAM ÖNCESİ PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Şebekenin basacağı paraların bayram öncesi Mısır Çarşısı ve Eminönü gibi alışverişin yoğun yapıldığı bölgelerde piyasaya süreceği öğrenildi.

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