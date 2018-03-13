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Seçim ittifakının detayları

Meclis'ten geçen teklife göre; ittifak barajı geçince, ittifaktaki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

AA | 13.03.2018 - 09:57..
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Seçim ittifakının detayları

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İŞTE DETAYLAR

-Hazırlanan teklife göre; oy pusulasında isteyen partiler ortak logo ve adla aynı sütun içerisinde yer alabilecek.

-İsteyen partiler ise ittifak oluşturmalarına rağmen ayrı sütunlarda da yer alabilecek.

-İttifak sütunu içerisinde bulunan partilere basılan "EVET" mühürleri o partinin Meclis'e girdikten sonra alacağı vekil sayısını belirleyecek.

-İttifak içerisindeki birden fazla partiye "EVET" oyu verilmesi halinde ittifak partilerinin Meclis'e girecek olan vekil sayısı ittifak partilerinin toplamda aldığı oy oranına göre belirlenecek.

İTTİFAK BARAJI GEÇERSE...

-Teklife göre ittifak yüzde 10 barajını geçerse, ittifakın içerisindeki tüm partiler Meclis'e girecek. Buna göre yüzde 10 altında oy alan bir parti ittifaka girerek Meclis'e girme şansı bulacak.

-Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek.

Seçim ittifakının detayları

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