Seçim ittifakının detayları

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İŞTE DETAYLAR

-Hazırlanan teklife göre; oy pusulasında isteyen partiler ortak logo ve adla aynı sütun içerisinde yer alabilecek.

-İsteyen partiler ise ittifak oluşturmalarına rağmen ayrı sütunlarda da yer alabilecek.

-İttifak sütunu içerisinde bulunan partilere basılan "EVET" mühürleri o partinin Meclis'e girdikten sonra alacağı vekil sayısını belirleyecek.

-İttifak içerisindeki birden fazla partiye "EVET" oyu verilmesi halinde ittifak partilerinin Meclis'e girecek olan vekil sayısı ittifak partilerinin toplamda aldığı oy oranına göre belirlenecek.

İTTİFAK BARAJI GEÇERSE...

-Teklife göre ittifak yüzde 10 barajını geçerse, ittifakın içerisindeki tüm partiler Meclis'e girecek. Buna göre yüzde 10 altında oy alan bir parti ittifaka girerek Meclis'e girme şansı bulacak.

-Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek.