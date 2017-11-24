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11 yaşındaki çocuk 2 buçuk aylık hamile çıktı

Afyonkarahisar'da, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi K.U.'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

DHA | 24.11.2017 - 16:16
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11 yaşındaki çocuk 2 buçuk aylık hamile çıktı

Afyonkarahisar'da, 'bilişsel gelişim geriliği' nedeniyle özel eğitim alan ortaokul öğrencisi K.U., 7 Kasım'da şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından devlet hastanesine götürüldü.

Yapılan muayenede K.U.'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

OKUL ARKADAŞI TECAVÜZ ETTİ

Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan K.U., aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki O.K.'nin kendisini, boş bir binaya götürdüğünü, orada tecavüz ettiğini söyledi. İnceleme başlatan polis, O.K.'yi gözaltına aldı. O.K., savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

BEBEK KÜRTAJLA ALINDI

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, K.U.'nun hamileliği mahkeme kararıyla kürtaj yapılarak sonlandırıldı. Gazetecilere açıklama yapan K.U.'nun annesi G.U., kızını, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyeti nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyledi.

Muayenede kızının hamile olduğunu öğrendiğini anlatan G.U., "Kızımın durumu çok kötü, zaten engelli. Yüzde 50 engeli vardı, yüzde 25'e düştü. Şu anda tedavi görüyor ve özel eğitim alıyor." diye konuştu.

'HAMİLELİK TESTİNİ BEN İSTEDİM'

Kızını karın ağrısı nedeniyle daha önce birkaç sağlık kuruluşuna götürdüğünü belirten baba İbrahim U. ise hâl ve hareketlerinden şüphelendiğini, bunun üzerine hamilelik testi yapılmasını talep ettiğini iddia etti.

Bir yıl önce İstanbul'dan Afyonkarahisar'a geldiklerini vurgulayan İbrahim U., işsiz olduğunu, devlet yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

K.U.'yu kasık ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğüne değinen İbrahim U., "Doktor, 'gaz ve iltihap var' diye bizi eve gönderdi. Bir gün sonra eşimi kızımla yeniden hastaneye gönderdim. Yapılan tahlillerde hamile olduğu ortaya çıktı." dedi.

Bunun üzerine polise şikâyette bulunduklarını ve O.K.'nin gözaltına alındığını anlatan İbrahim U., "O.K., iddiaları kabul etmedi. Ailesi de 'Böyle bir şey yok, benim çocuğumun yaşı daha küçük, ergenlik çağında değil' diyor ve iddiaları yalanlıyor. Bunun üzerine O.K. savcılıktan serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

'OKULDA DA TACİZ ETMİŞ' İDDİASI

Kızının O.K. ile ilgili daha önceden herhangi bir şikâyette bulunmadığını belirten İbrahim U., şöyle konuştu: "O.K. ile konuştum ve 'Benim çocuklarımdan uzak dur' dedim. Kızımı, 'Kuş vereceğim sana' diyerek metruk bir binaya götürmüş. Orda çocuğa istismarda bulunmuş. Okulda kızımı daha önceden de erkekler tuvaletine götürüp tacizde bulunmuş. Okul yönetimi tutanak tutuyor. Adli işlem yaptıracağız diye tutanağı istedik ama okul yönetimi yırtıp atmış."

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.U. ile 8, 9 ve 12 yaşındaki 3 kız kardeşi, ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yurduna yerleştirildi.

11 yaşındaki çocuk 2 buçuk aylık hamile çıktı

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